Urlaub statt Fan-Feiern: Scharfe Kritik an Haaland

Nach Königszeremonie rauschte Superstar ab

Dabei war der 25-Jährige wenige Stunden davor beim Empfang bei König Harald (89) im Schloss noch dabei. Laut dem norwegischen Sender NRK ist Haaland nach der Königszeremonie zusammen mit Teamkollege Sander Berge (28) jedoch plötzlich abgereist. Für sie ging es nach Angaben des Senders in den Sommerurlaub nach Italien.