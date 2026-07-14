Unfall mit 4 Wagen: Tunnel gesperrt, langer Stau

Gleich vier Fahrzeuge, darunter ein Lkw, waren am Dienstag auf der A9 nördlich von Graz in einen Unfall verwickelt. Verletzt wurde niemand, doch sogar der Plabutschtunnel musste gesperrt werden. Es kam zu einem langen Stau.
Schon mehrmals kam es im Baustellenbereich auf der Pyhrnautobahn nördlich von Graz zu Unfällen, so auch am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr. Ein Lkw, gelenkt von einer 56-Jährigen, touchierte im Bereich des Gratkorntunnels (Fahrtrichtung Norden) aus bislang ungeklärter Ursache die rechte Betonleitwand. Daraufhin kollidierte der Laster mit dem neben ihm fahrenden Auto.
Der Pkw wurde durch die Wucht des Anpralls gegen die linke Betonleitwand geschleudert. Zwei nachkommende Autos konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallten auf die bereits verunfallten Fahrzeuge auf. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Sachschaden war aber erheblich. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Gratkorntunnel zwei Stunden lang gesperrt
Der Gratkorntunnel war aufgrund von Bergungsarbeiten rund zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. In weiterer Folge musste sogar der Plabutschtunnel vorübergehend gesperrt werden. Es kam laut Polizei zu einem erheblichen Rückstau.
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