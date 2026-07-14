Unfall mit 4 Wagen: Tunnel gesperrt, langer Stau

Der Pkw wurde durch die Wucht des Anpralls gegen die linke Betonleitwand geschleudert. Zwei nachkommende Autos konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallten auf die bereits verunfallten Fahrzeuge auf. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Sachschaden war aber erheblich. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.