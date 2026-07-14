So setzt die Hitze dem Salzburger Sonnblick zu

Seit vier Tagen liegt das Eis am Salzburger Gletscher blank. Reichlicher Schneefall ist in den kommenden Tagen aber nicht in Sicht. Das dunkle Eis beschleunigt den Schmelzvorgang, nur Schnee kann diesen vor der Schmelze schützen.
Die heurigen Hitze- und Trockenperioden setzten auch den Salzburger Gletschern zu. Beim Observatorium der GeoSphere Austria auf dem Sonnblick in der Pinzgauer Gemeinde Rauris ergaben die Messungen, dass große Teile des Gletschers am 11. Juli schon schneefrei waren. Das bedeutet, dass der Gletscher blank liegt und keine schützende helle Schneedecke mehr hat. Dadurch wird die Abschmelzung beschleunigt.
„In den Jahren 2025 und 2022 war es noch ein wenig früher“, berichtet Alexander Ohms von der GeoSphere. Letztes Jahr hat der kalte Juli dann geholfen. „Es schaut nicht nach markanten Schneefällen in der nächsten Zeit aus“, so Ohms. Für den Gletscher heißt das nichts Gutes. Früher Schnee im Herbst könnte das Gletschersterben verzögern.
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