So setzt die Hitze dem Salzburger Sonnblick zu

Die heurigen Hitze- und Trockenperioden setzten auch den Salzburger Gletschern zu. Beim Observatorium der GeoSphere Austria auf dem Sonnblick in der Pinzgauer Gemeinde Rauris ergaben die Messungen, dass große Teile des Gletschers am 11. Juli schon schneefrei waren. Das bedeutet, dass der Gletscher blank liegt und keine schützende helle Schneedecke mehr hat. Dadurch wird die Abschmelzung beschleunigt.