Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Heftiger Rückschlag

Frankreich-Star muss verletzt im Halbfinale raus

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.07.2026 21:42
William Saliba musste in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden.
William Saliba musste in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden.(Bild: AFP/SHAUN BOTTERILL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das ist ein ganz bitterer Ausfall für die Franzosen. Star-Verteidiger William Saliba musste bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ein riesiger Rückschlag für die Équipe Tricolore.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach 30 Minuten war es bereits Schluss für den französischen Innenverteidiger. Die Rückenschmerzen, mit denen der Arsenal-Legionär die letzten Wochen zu kämpfen hatte, waren wohl dann doch unaushaltbar. Während der WM folgte Saliba durchgehend einem speziellen Trainingsplan, um die Schmerzen so gut wie möglich in Schach zu halten - erst am Sonntag trainierte er laut Berichten nicht mit der Mannschaft.

Lesen Sie auch:
WM 2026 im TICKER
LIVE: 2:0! Spanien mit einem Bein im WM-Finale
14.07.2026
Historisches WM-Spiel
Deschamps überholt deutsche Trainer-Legende Schön!
14.07.2026
Für Terror von 2016
Schweigeminute vor WM-Hit Frankreich gegen Spanien
14.07.2026
Wirbel auf Instagram
Yamal provoziert Franzosen vor dem WM-Halbfinale
14.07.2026

Nur ein Gegentor in 13 Spielen
Wie bitter der Ausfall für Frankreichs Defensive ist, lässt sich auch mit Zahlen belegen. In Salibas letzten 13 Pflichtspielen für Land und Klub kassierte er nur ein einziges Gegentor, das nicht durch einen Elfmeter erzielt wurde.

Maxence Lacroix (rechts) kam für William Saliba ins Spiel.
Maxence Lacroix (rechts) kam für William Saliba ins Spiel.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Für ihn kam Maxence Lacroix ins Spiel, der bei Oliver Glasners Ex-Klub Crystal Palace unter Vertrag steht. Ob Saliba noch einmal bei dieser Weltmeisterschaft zum Einsatz kommen kann, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.07.2026 21:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Tore und Highlights
Video: Hier stolpert Argentinien ins Halbfinale
Tore und Highlights
Video: Hier eliminiert England die Norweger
Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Die Highlights
Argentiniens verrückte Aufholjagd hier im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.436 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
139.784 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
132.938 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1278 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
869 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Tirol
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
600 mal kommentiert
Bis zu 5,20 Euro muss man inzwischen für ein kleines Bier (0,3 Liter) hinblättern.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
WM 2026 im TICKER
LIVE: 2:0! Spanien mit einem Bein im WM-Finale
Norweger sind sauer
Urlaub statt Fan-Feiern: Scharfe Kritik an Haaland
Nnach Gipfeltreffen
Red Bull einigt sich mit DFB! Weg für Klopp frei
Heftiger Rückschlag
Frankreich-Star muss verletzt im Halbfinale raus
Historisches WM-Spiel
Deschamps überholt deutsche Trainer-Legende Schön!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf