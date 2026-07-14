Frankreich-Star muss verletzt im Halbfinale raus

Das ist ein ganz bitterer Ausfall für die Franzosen. Star-Verteidiger William Saliba musste bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ein riesiger Rückschlag für die Équipe Tricolore.
Nach 30 Minuten war es bereits Schluss für den französischen Innenverteidiger. Die Rückenschmerzen, mit denen der Arsenal-Legionär die letzten Wochen zu kämpfen hatte, waren wohl dann doch unaushaltbar. Während der WM folgte Saliba durchgehend einem speziellen Trainingsplan, um die Schmerzen so gut wie möglich in Schach zu halten - erst am Sonntag trainierte er laut Berichten nicht mit der Mannschaft.
Nur ein Gegentor in 13 Spielen
Wie bitter der Ausfall für Frankreichs Defensive ist, lässt sich auch mit Zahlen belegen. In Salibas letzten 13 Pflichtspielen für Land und Klub kassierte er nur ein einziges Gegentor, das nicht durch einen Elfmeter erzielt wurde.
Für ihn kam Maxence Lacroix ins Spiel, der bei Oliver Glasners Ex-Klub Crystal Palace unter Vertrag steht. Ob Saliba noch einmal bei dieser Weltmeisterschaft zum Einsatz kommen kann, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.