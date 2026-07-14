Frankreich-Star muss verletzt im Halbfinale raus

Nach 30 Minuten war es bereits Schluss für den französischen Innenverteidiger. Die Rückenschmerzen, mit denen der Arsenal-Legionär die letzten Wochen zu kämpfen hatte, waren wohl dann doch unaushaltbar. Während der WM folgte Saliba durchgehend einem speziellen Trainingsplan, um die Schmerzen so gut wie möglich in Schach zu halten - erst am Sonntag trainierte er laut Berichten nicht mit der Mannschaft.