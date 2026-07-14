17-Jähriger rammt Motorrad: Innviertler sofort tot

Der 17-jährige Autolenker aus Rottenbach war am Dienstag aus seiner Heimatgemeinde kommend mit dem Auto auf der B 141 in Fahrtrichtung Grieskirchen unterwegs gewesen. Im Bereich der Ortschaft Innernsee soll der junge Führerscheinbesitzer gegen 16.50 Uhr dann die Absicht gehabt haben, nach links in Richtung Watzing einzubiegen.