17-Jähriger rammt Motorrad: Innviertler sofort tot

Eine fürchterliche Unfalltragödie hat sich am Dienstagnachmittag auf der B141 (Rieder Straße) bei Rottenbach in Oberösterreich zugetragen. Ein junger Führerscheinbesitzer dürfte beim Abbiegen einen 54-jährigen Biker aus Ried im Innkreis übersehen haben. Der Zusammenprall war leider tödlich, der Innviertler konnte nicht mehr reanimiert werden.
Der 17-jährige Autolenker aus Rottenbach war am Dienstag aus seiner Heimatgemeinde kommend mit dem Auto auf der B 141 in Fahrtrichtung Grieskirchen unterwegs gewesen. Im Bereich der Ortschaft Innernsee soll der junge Führerscheinbesitzer gegen 16.50 Uhr dann die Absicht gehabt haben, nach links in Richtung Watzing einzubiegen.
Zum gleichen Zeitpunkt war aber auf der Gegenfahrbahn aus Fahrtrichtung Grieskirchen ein 54-jähriger Motorradlenker aus Ried im Innkreis unterwegs. Der 17-Jährige dürfte den Biker nicht oder zumindest zu spät gesehen haben. Ein heftiger Zusammenstoß war die Folge.
Auf Straße geschleudert
Der Wagen rammte das Zweirad im rechten Winkel. Der 54-Jährige wurde dabei von seinem Motorrad wuchtig auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort reglos liegen.
Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und 40 Minuten andauernder Reanimationsversuche, konnte der Innviertler jedoch nicht mehr wiederbelebt werden. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock, musste vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden.
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