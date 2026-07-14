Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragödie

17-Jähriger rammt Motorrad: Innviertler sofort tot

Oberösterreich
14.07.2026 21:30
40 Minuten lang waren Reanimationsmaßnahmen (Symbolbild) versucht worden – leider erfolglos.
40 Minuten lang waren Reanimationsmaßnahmen (Symbolbild) versucht worden – leider erfolglos.(Bild: Peter Tomschi)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Eine fürchterliche Unfalltragödie hat sich am Dienstagnachmittag auf der B141 (Rieder Straße) bei Rottenbach in Oberösterreich zugetragen. Ein junger Führerscheinbesitzer dürfte beim Abbiegen einen 54-jährigen Biker aus Ried im Innkreis übersehen haben. Der Zusammenprall war leider tödlich, der Innviertler konnte nicht mehr reanimiert werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 17-jährige Autolenker aus Rottenbach war am Dienstag aus seiner Heimatgemeinde kommend mit dem Auto auf der B 141 in Fahrtrichtung Grieskirchen unterwegs gewesen. Im Bereich der Ortschaft Innernsee soll der junge Führerscheinbesitzer gegen 16.50 Uhr dann die Absicht gehabt haben, nach links in Richtung Watzing einzubiegen.

Zum gleichen Zeitpunkt war aber auf der Gegenfahrbahn aus Fahrtrichtung Grieskirchen ein 54-jähriger Motorradlenker aus Ried im Innkreis unterwegs. Der 17-Jährige dürfte den Biker nicht oder zumindest zu spät gesehen haben. Ein heftiger Zusammenstoß war die Folge.

Lesen Sie auch:
Am Unfallort steht eine Kerze.
Motorrad-Unglück in OÖ
Trauer und Bestürzung nach Tod von Oliver (17)
07.07.2026
Grauenhafter Unfall
17-Jähriger nach Sturz mit Motorrad überrollt
06.07.2026

Auf Straße geschleudert
Der Wagen rammte das Zweirad im rechten Winkel. Der 54-Jährige wurde dabei von seinem Motorrad wuchtig auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort reglos liegen.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und 40 Minuten andauernder Reanimationsversuche, konnte der Innviertler jedoch nicht mehr wiederbelebt werden. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock, musste vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
14.07.2026 21:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
OberösterreichGrieskirchen
MotorradAuto
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.436 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
139.784 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
132.938 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1278 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
869 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Tirol
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
600 mal kommentiert
Bis zu 5,20 Euro muss man inzwischen für ein kleines Bier (0,3 Liter) hinblättern.
Mehr Oberösterreich
Tragödie
17-Jähriger rammt Motorrad: Innviertler sofort tot
Prozess vertagt
„Tunnelblick“ brachte Extremraser eine Mordanklage
Schlimme Hitzefolgen
Jetzt brennen Felder, Wiesen, Wälder und Maschinen
Krone Plus Logo
Expertin verrät:
Was die Lust bei Frauen im Alter wieder entfacht
Sex-Tod rekonstruiert
Ehemann saß daneben, während seine Frau verblutete
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf