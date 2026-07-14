Das steckt hinter Maxas neuem „Zauberhut“

Noch ist der VSV nicht vollzählig, die Legionäre treffen erst zum offiziellen Trainingsstart Anfang August ein. Doch unter Co-Trainer Marco Pewals Kontrolle nahmen die Blau-weißen in Villach Eiskontakt auf. Maxa sieht System- und Kulturwechsel. Über neue Scouting-Pläne, Rauchenwalds Genesungsprozess sowie die Center-Suche.
Die ersten Schritte auf frischem Eis sind etwas Besonderes! In Villach, wo seit gestern wieder Hochbetrieb herrscht, soll dies für einen völligen Neustart stehen. Noch sind die Einheiten freiwillig. VSV-Co-Trainer Marco Pewal dirigierte von der Strafbank aus. „Bienenstich am Fuß. Ich schaffe es nicht in die Eisschuhe“, seufzt er.
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