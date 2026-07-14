Das steckt hinter Maxas neuem „Zauberhut“

Die ersten Schritte auf frischem Eis sind etwas Besonderes! In Villach, wo seit gestern wieder Hochbetrieb herrscht, soll dies für einen völligen Neustart stehen. Noch sind die Einheiten freiwillig. VSV-Co-Trainer Marco Pewal dirigierte von der Strafbank aus. „Bienenstich am Fuß. Ich schaffe es nicht in die Eisschuhe“, seufzt er.