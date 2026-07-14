Gefährlich: Russen-Waffe feuert plötzlich im Kreis

Durch den enormen Rückstoß von rund 1400 Kilogramm Kraft sowie das dabei entstehende Drehmoment beginnt die gesamte Lafette unkontrolliert zu rotieren. Der Schütze wird von der Konstruktion weggeschleudert, während sich die Waffe weiter im Kreis dreht und dabei weiterfeuert. Mehrere Soldaten springen in Deckung. Später ist zu sehen, wie ein Soldat offenbar einen heißen Lauf berührt und schmerzhaft reagiert. Im Hintergrund ist Gelächter zu hören. Hinweise auf schwere Verletzungen gibt es nicht.