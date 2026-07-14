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Für Terror von 2016

Schweigeminute vor WM-Hit Frankreich gegen Spanien

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.07.2026 20:59
Bevor es laut geworden ist, haben noch einmal alle innegehalten …
Bevor es laut geworden ist, haben noch einmal alle innegehalten …(Bild: AFP/ARIC BECKER)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Kurz bevor es so wirklich losgegangen ist, haben noch einmal alle innegehalten, ist es noch einmal ganz still geworden: Direkt vor dem Anpfiff des WM-Halbfinal-Duells von Frankreich und Spanien ist im Stadion im texanischen Dallas eine Schweigeminute abgehalten worden!

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Anlass dafür war das Gedenken an die Opfer des barbarisch-islamistischen Terroranschlags von Nizza am 14. Juli 2016, bei dem 86 Menschen getötet worden waren ...

„Wir werden niemals vergessen!“
„Ich danke dem FIFA-Präsidenten, dass er der Bitte Frankreichs und aller engagierten Franzosen, die sich für dieses Anliegen eingesetzt haben, nachgekommen ist. Wir werden niemals vergessen“, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dazu in den sozialen Medien.

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Mit Lastwagen in Menschenmenge gerast
Vor exakt zehn Jahren war ein 31-jähriger Tunesier in der südfranzösischen Metropole mit einem 19 Tonnen schweren Lastwagen in eine den französischen Staatsfeiertag feiernde Menschenmenge auf der Flaniermeile Promenade des Anglais gerast.

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Anschlag in Nizza
Mit Lastwagen durch Menschenmenge gerast – 84 Tote
15.07.2016

86 Menschen verloren ihr Leben
Zwei Kilometer weit raste er die eigentlich gesperrte Straße entlang, alles und jeden niederfahrend, was ihm im Weg stand, bis er von der Polizei erschossen wurde. 86 Menschen verloren letztlich direkt oder nach längerem Ringen mit dem Tod ihr Leben ...

Die Jihadisten-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) hatte den Anschlag für sich beansprucht – eine Verbindung des Täters zu irgendeiner Organisation hatte sich jedoch nicht nachweisen lassen.

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