Arbeiter von 200 Kilo schwerem Trog eingeklemmt

Zu dem folgenschweren Unfall kam es gegen 14.15 Uhr. Ort des Geschehens war ein Heizwerk in Seefeld. Dort transportierte der 42-Jährige gemeinsam mit seinem Arbeitskollegen (37) einen 200 Kilogramm schweren Aschetrog mit einem Flaschenzug über eine Treppe in das Untergeschoß.