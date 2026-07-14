Arbeiter von 200 Kilo schwerem Trog eingeklemmt

Fataler Arbeitsunfall in Seefeld im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Dienstag! Das Bein eines Einheimischen (42) wurde von einem massiven Aschetrog eingeklemmt. Ein Notarztheli musste den 42-Jährigen ins Krankenhaus fliegen.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es gegen 14.15 Uhr. Ort des Geschehens war ein Heizwerk in Seefeld. Dort transportierte der 42-Jährige gemeinsam mit seinem Arbeitskollegen (37) einen 200 Kilogramm schweren Aschetrog mit einem Flaschenzug über eine Treppe in das Untergeschoß.
Technisches Gebrechen
„Es kam zu einem technischen Gebrechen, wodurch das Bein des 42-Jährigen vom Trog eingeklemmt wurde“, heißt es von den Ermittlern. Der Arbeiter zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu.
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte mit dem Notarztheli in das Krankenhaus Hall geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.