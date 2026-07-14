Austria Salzburg: Test gewonnen, Talent abgegeben

Zweitligist SV Austria Salzburg entschied am Dienstagabend einen freundschaftlichen Vergleich mit Neo-Nordligist SV Grödig mit 5:2 zu seinen Gunsten. Indes gaben die Violetten einen Mittelfeldspieler in Richtung Tirol ab.
250 Zuschauer pilgerten am Dienstagabend in die Untersbergarena, um dem Testspiel zwischen Hausherr Grödig und der Salzburger Austria beizuwohnen.
Diese kamen auf ihre Kosten, sahen sie doch sieben Treffer. Während Nordligist Grödig zur Pause ein 1:1 hielt, drehten die Violetten nach der Pause auf und feierten am Ende einen klaren 5:2-Erfolg.
Indes waren die Austrianer auch auf dem Transfermarkt wieder aktiv. Neben der Verpflichtung von Stürmer Mohammad Mahmoud, der vom deutschen Bundesliga-Aufsteiger Elversberg kommt, verzeichnete Sportdirektor Roland Kirchler auch einen Abgang.
Der 21-jährige Mittelfeldspieler Benedikt Huber verließ die Austria und heuerte in Kitzbühel an. In der Vorsaison bestritt er zehn Partien für den Zweitligisten.
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