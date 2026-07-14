In der Sommerzeit nicht auf Bewegung verzichten!

Täglich kleine Einheiten genügen

Dabei gilt: Wer jetzt beginnt, sollte nicht auf Perfektion setzen, sondern auf einfache Einstiege. Bereits zehn bis fünfzehn Minuten flottes Gehen täglich reichen aus, um erste positive Effekte zu erzielen. Mit 20 bis 30 Minuten Bewegung pro Tag werden bereits die allgemeinen Empfehlungen der WHO erreicht. Wichtig ist dabei ein klarer Aufbau: zuerst Regelmäßigkeit, dann Dauer, erst danach Intensität. Kleine Erfolge spielen dabei eine zentrale Rolle, weil sie das Belohnungssystem aktivieren und neue Routinen stabilisieren. Unterschätzt wird auch gerne der Spaziergang nach dem Abendessen. Schon damit tut man seiner Gesundheit etwas Gutes.