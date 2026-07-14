Forscher entdecken Zucker in der Milchstraße

Bei dem entdeckten Stoff handelt es sich um Erythrulose, einen einfachen Zucker mit vier Kohlenstoffatomen. Die Verbindung kommt in kleinen Mengen in roten Himbeeren vor und wird auch in Selbstbräunungs-Lotionen verwendet. Die Entdeckung bedeutet allerdings nicht, dass irgendwo in der Galaxie eine Zivilisation von besonders fruchtliebenden Außerirdischen lebt, sondern zeigt vielmehr, dass komplexe organische Moleküle unter extremen Bedingungen im Weltall entstehen können.