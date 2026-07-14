Blind dem Navi vertraut: Milch-Lkw fuhr auf Radweg

Zu der Irrfahrt kam es am Montag gegen 16.30 Uhr. Der 62-Jährige fuhr mit dem mit Milch beladenen Lkw bei der Autobahnausfahrt „Wörgl Ost“ von der Inntalautobahn ab. „Sein Navigationssystem leitete ihn über die alte Grattenbrücke und weiter auf einen Radweg entlang der Brixentaler Ache in westliche Richtung“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.