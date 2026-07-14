Cannabis gefressen: Hündin wurde vom Berg gerettet

Die Besitzerin nutzte den Vorfall außerdem für eine Warnung an andere Hundebesitzer: „Bitte seien Sie sich bewusst, dass weggeworfene Drogen und andere giftige Substanzen manchmal sogar an den schönsten Orten in der Natur gefunden werden können. Es war etwas, von dem ich niemals gedacht hätte, dass wir damit konfrontiert werden.“