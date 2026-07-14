Belgien-Kapitän Tielemans wechselt zu ManUnited

Belgiens WM-Kapitän Youri Tielemans wechselt innerhalb der englischen Premier League von Aston Villa zu Manchester United.
Nach Angaben seines neuen Klubs erhält der Mittelfeldspieler einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2031.
Der Transfer wurde laut übereinstimmenden Medienberichten durch eine Ausstiegsklausel von 41 Millionen Euro realisierbar. Bei der Fußball-WM war der 29-Jährige mit der belgischen Nationalmannschaft im Viertelfinale an Spanien gescheitert.
Mit Aston Villa hatte Tielemans durch einen Finalsieg gegen den SC Freiburg (3:0) den Titel in der Europa League gewonnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.