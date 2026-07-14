Von Gewitter überrascht: Kletter-Duo wählte Notruf

Die Erfahrung, dass man sich bei einem Gewitter besser nicht in Tirols Bergen aufhält, mussten am Dienstag zwei Briten – Mann (59) und Frau (41) – machen. Bei einer Klettertour in Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel) sah das Duo keinen anderen Ausweg, als den Notruf zu wählen.
Vom Stripsenjochhaus aus startete das Duo gegen 7.30 Uhr die Klettertour zum sogenannten Stripsenzahn. Laut der Exekutive handelte es sich bei dem 59-Jährigen und der 41-Jährigen um „gleichwertige Kletterer mit mehrjähriger Klettererfahrung“. Den Wetterbericht hatten sie aber offenbar nicht so genau im Auge.
Da lediglich ein 70 Meter Einfachseil mitgeführt wurde, war ein rasches Abseilen in der Tour nicht möglich, da die Abseiler in der Tour 50 Meter betragen.
Ein Sprecher der Polizei
Duo mit dem Tau geborgen
„Als sich die beiden gegen 13.15 Uhr in der 6. Seilllänge befanden, wurden sie von einem heftigen Gewitter überrascht“, heißt es von den Ermittlern. Weder das rasche Abseilen noch die Fortsetzung der Tour waren für die Alpinisten eine Option, weswegen sie letztlich einen Notruf absetzten.
Schlussendlich wurde das Duo unverletzt vom Hubschrauber „Christophorus 4“ mit dem Tau geborgen. Weiters im Einsatz standen zehn Einsatzkräfte der Bergrettung St. Johann, eine Polizeistreife sowie ein Alpinpolizist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.