Von Gewitter überrascht: Kletter-Duo wählte Notruf

Duo mit dem Tau geborgen

„Als sich die beiden gegen 13.15 Uhr in der 6. Seilllänge befanden, wurden sie von einem heftigen Gewitter überrascht“, heißt es von den Ermittlern. Weder das rasche Abseilen noch die Fortsetzung der Tour waren für die Alpinisten eine Option, weswegen sie letztlich einen Notruf absetzten.