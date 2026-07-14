Pallitsch mit perfekter Maßarbeit zur EM-Quali!

Auch Strohmayer-Dangl top

Auch Niklas Strohmayer-Dangl bot wieder eine Top-Leistung. Er lief um einen Wimpernschlag an dem Uralt-Rekord von Thomas Futterknecht vorbei. Da scheint ihn das Pech schon ein wenig zu verfolgen. Viermal streifte er 2026 mit 49,43 – 49,44 – 49,47 – 49,55 die Bestmarke, die der legendäre „Fuzzi“ im Semifinale der Universiade in Kobe am 30. August 1985 aufgestellt hatte. „Die Konstanz ist da, aber leider fehlt immer ein Quäntchen“, meinte der Burgenländer, dem die Qualifikation für die EM in Birmingham (10. bis 16. August) nicht mehr zu nehmen ist, „aber jetzt geht es eben um mehr, um schnellere Zeiten.“ Die nächste Chance dürfte er in einer Woche bim Meeting in Banská Bystrica erhalten.