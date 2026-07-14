Yamal provoziert Franzosen vor dem WM-Halbfinale

„Haben die letzten beiden Duelle gewonnen“

„Wir haben überhaupt keine Angst. Wir haben sie in den vergangenen beiden Spielen besiegt“, ließ der Jungstar auch schon vor dem Spiel aufhorchen. „Für mich sind wir die beiden besten Mannschaften dieser WM. Seit Beginn der WM hat jeder dieses Spiel erwartet. Ich freue mich riesig darauf.“