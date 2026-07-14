Yamal provoziert Franzosen vor dem WM-Halbfinale

Ob das wohl gut bei den Franzosen ankommt? Spanien-Superstar Lamine Yamal provozierte vor dem Spiel das französische Nationalteam auf Instagram. Dort erinnerte er an das letzte Treffen der beiden Halbfinalisten...
Denn im vergangenen Sommer standen sich die beiden Teams im Halbfinale der UEFA Nations League gegenüber. Damals siegten die Spanier mit einem spektakulären 5:4, kurzzeitig stand es sogar 5:1 für die „Furia Roja“. Die Instagram-Story zeigt Yamal, wie er seinen Doppelpack gegen die Franzosen bejubelte.
„Haben die letzten beiden Duelle gewonnen“
„Wir haben überhaupt keine Angst. Wir haben sie in den vergangenen beiden Spielen besiegt“, ließ der Jungstar auch schon vor dem Spiel aufhorchen. „Für mich sind wir die beiden besten Mannschaften dieser WM. Seit Beginn der WM hat jeder dieses Spiel erwartet. Ich freue mich riesig darauf.“
Im Duell der beiden Erstplatzierten der FIFA Weltrangliste geht es um den Einzug ins WM-Finale. Spanien geht als amtierender Weltmeister trotzdem als kleiner Underdog ins Spiel.
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