Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutlicher Anstieg

Achtung Urlauber: Kroatien erhöht nun Spritpreise

Ausland
13.07.2026 22:33
Die Spritpreise in Kroatien sind aufgrund der Kapriolen beim Ölpreis staatlich reguliert – nun ...
Die Spritpreise in Kroatien sind aufgrund der Kapriolen beim Ölpreis staatlich reguliert – nun mussten die Preise aber nachgebessert werden.(Bild: EPA/ANTONIO BAT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wer mit dem Auto an die kroatische Küste fährt, sollte vor dem Tankstopp genau hinschauen: Ab Dienstag gelten im beliebten Urlaubsland neue Höchstpreise für Benzin und Diesel. Besonders Diesel-Fahrer müssen sich auf einen deutlichen Anstieg einstellen – gleichzeitig bleibt Kroatien für viele Urlauber aus Österreich weiterhin günstiger als die heimischen Zapfsäulen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die kroatische Regierung hat die regulierten Kraftstoffpreise erneut angepasst. Die neuen Höchstpreise gelten ab Dienstag und bleiben für die kommenden zwei Wochen in Kraft.

Diesel steigt um acht Cent pro Liter
Für Autofahrer gelten künftig folgende Preise:

  • Eurosuper 95 (Benzin): 1,57 Euro pro Liter
  • Eurodiesel: 1,62 Euro pro Liter
  • Blauer Diesel (Agrardiesel): 1,04 Euro pro Liter

Damit verteuert sich Eurosuper 95 um rund drei Cent pro Liter. Beim Diesel fällt der Anstieg mit acht Cent deutlich stärker aus. Auch der steuerbegünstigte blaue Diesel wird um acht Cent teurer.

Staat bremst höhere Preise ab
Die tatsächlichen Marktpreise wären laut Angaben der kroatischen Regierung noch höher. Durch staatliche Maßnahmen wie die Begrenzung der Margen von Tankstellenbetreibern und Anpassungen bei den Verbrauchssteuern sollen extreme Preissprünge abgefedert werden.

Ohne diese Eingriffe würde der Liter Benzin laut Regierungsangaben etwa 1,66 Euro kosten, Diesel rund 1,72 Euro.

Achtung vor Autobahn-Tankstellen
Urlauber sollten allerdings beachten: Die staatliche Preisobergrenze gilt vor allem für Standard-Kraftstoffe abseits der Autobahnen. An Tankstellen entlang wichtiger Autobahnen wie der A1 oder A3 können die Preise höher liegen, weil Betreiber dort nicht an den gleichen Deckel gebunden sind.

Auch Premium-Kraftstoffe mit zusätzlichen Additiven fallen nicht unter die Preisbegrenzung und können deutlich teurer sein.

Lesen Sie auch:
Wer schon vor Abfahrt ins Ferienparadies im Blick hat, wo man günstig tanken kann, kann sich ...
Deutliche Schwankungen
Vergleich: Wo Tanken den Sommerurlaub teurer macht
26.06.2026

Der Spartipp für die Urlaubsfahrt: Wer kurz von der Autobahn abfährt und in einer nahegelegenen Ortschaft tankt, kann häufig günstiger davonkommen.

Kroatien und Slowenien fast gleichauf
Im Vergleich zu anderen Ländern der Region bleiben Kroatien und Slowenien für Urlauber aus Österreich attraktive Tankziele. In Slowenien liegen die regulierten Preise Mitte Juli bei rund 1,55 Euro für Eurosuper 95 und 1,62 Euro für Diesel.

Zum Vergleich: In Österreich lagen die Preise laut den vorliegenden Vergleichsdaten am 13. Juli bei etwa 1,76 Euro für Benzin und 1,84 Euro für Diesel. Damit ist Tanken in Österreich derzeit rund 20 Cent pro Liter teurer als in den südlichen Nachbarländern.

Italien und viele westliche Länder teurer
Bereits ein vorheriger Preisvergleich des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zeigte deutliche Unterschiede innerhalb Europas. Während Urlauber in Italien, Frankreich, Deutschland oder der Schweiz häufig mehr bezahlen müssen, sind Kroatien und mehrere osteuropäische Staaten günstiger.

Bei einer Tankfüllung von 50 Litern bedeutet das in Kroatien laut VCÖ-Vergleich eine Ersparnis von rund 1,60 Euro bei Benzin und etwa einem Euro bei Diesel gegenüber Österreich.

Besonders günstig sind die Preise laut dem Vergleich in mehreren osteuropäischen Ländern wie Ungarn, der Slowakei, Polen und Bulgarien. Auch Spanien und Slowenien zählen zu den Ländern, in denen Autofahrer teilweise günstiger tanken können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
13.07.2026 22:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf