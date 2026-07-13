Achtung Urlauber: Kroatien erhöht nun Spritpreise

Wer mit dem Auto an die kroatische Küste fährt, sollte vor dem Tankstopp genau hinschauen: Ab Dienstag gelten im beliebten Urlaubsland neue Höchstpreise für Benzin und Diesel. Besonders Diesel-Fahrer müssen sich auf einen deutlichen Anstieg einstellen – gleichzeitig bleibt Kroatien für viele Urlauber aus Österreich weiterhin günstiger als die heimischen Zapfsäulen.