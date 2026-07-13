Deutlicher Anstieg
Achtung Urlauber: Kroatien erhöht nun Spritpreise
Wer mit dem Auto an die kroatische Küste fährt, sollte vor dem Tankstopp genau hinschauen: Ab Dienstag gelten im beliebten Urlaubsland neue Höchstpreise für Benzin und Diesel. Besonders Diesel-Fahrer müssen sich auf einen deutlichen Anstieg einstellen – gleichzeitig bleibt Kroatien für viele Urlauber aus Österreich weiterhin günstiger als die heimischen Zapfsäulen.
Die kroatische Regierung hat die regulierten Kraftstoffpreise erneut angepasst. Die neuen Höchstpreise gelten ab Dienstag und bleiben für die kommenden zwei Wochen in Kraft.
Diesel steigt um acht Cent pro Liter
Für Autofahrer gelten künftig folgende Preise:
- Eurosuper 95 (Benzin): 1,57 Euro pro Liter
- Eurodiesel: 1,62 Euro pro Liter
- Blauer Diesel (Agrardiesel): 1,04 Euro pro Liter
Damit verteuert sich Eurosuper 95 um rund drei Cent pro Liter. Beim Diesel fällt der Anstieg mit acht Cent deutlich stärker aus. Auch der steuerbegünstigte blaue Diesel wird um acht Cent teurer.
Staat bremst höhere Preise ab
Die tatsächlichen Marktpreise wären laut Angaben der kroatischen Regierung noch höher. Durch staatliche Maßnahmen wie die Begrenzung der Margen von Tankstellenbetreibern und Anpassungen bei den Verbrauchssteuern sollen extreme Preissprünge abgefedert werden.
Ohne diese Eingriffe würde der Liter Benzin laut Regierungsangaben etwa 1,66 Euro kosten, Diesel rund 1,72 Euro.
Achtung vor Autobahn-Tankstellen
Urlauber sollten allerdings beachten: Die staatliche Preisobergrenze gilt vor allem für Standard-Kraftstoffe abseits der Autobahnen. An Tankstellen entlang wichtiger Autobahnen wie der A1 oder A3 können die Preise höher liegen, weil Betreiber dort nicht an den gleichen Deckel gebunden sind.
Auch Premium-Kraftstoffe mit zusätzlichen Additiven fallen nicht unter die Preisbegrenzung und können deutlich teurer sein.
Der Spartipp für die Urlaubsfahrt: Wer kurz von der Autobahn abfährt und in einer nahegelegenen Ortschaft tankt, kann häufig günstiger davonkommen.
Kroatien und Slowenien fast gleichauf
Im Vergleich zu anderen Ländern der Region bleiben Kroatien und Slowenien für Urlauber aus Österreich attraktive Tankziele. In Slowenien liegen die regulierten Preise Mitte Juli bei rund 1,55 Euro für Eurosuper 95 und 1,62 Euro für Diesel.
Zum Vergleich: In Österreich lagen die Preise laut den vorliegenden Vergleichsdaten am 13. Juli bei etwa 1,76 Euro für Benzin und 1,84 Euro für Diesel. Damit ist Tanken in Österreich derzeit rund 20 Cent pro Liter teurer als in den südlichen Nachbarländern.
Italien und viele westliche Länder teurer
Bereits ein vorheriger Preisvergleich des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zeigte deutliche Unterschiede innerhalb Europas. Während Urlauber in Italien, Frankreich, Deutschland oder der Schweiz häufig mehr bezahlen müssen, sind Kroatien und mehrere osteuropäische Staaten günstiger.
Bei einer Tankfüllung von 50 Litern bedeutet das in Kroatien laut VCÖ-Vergleich eine Ersparnis von rund 1,60 Euro bei Benzin und etwa einem Euro bei Diesel gegenüber Österreich.
Besonders günstig sind die Preise laut dem Vergleich in mehreren osteuropäischen Ländern wie Ungarn, der Slowakei, Polen und Bulgarien. Auch Spanien und Slowenien zählen zu den Ländern, in denen Autofahrer teilweise günstiger tanken können.
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