Frust an PV-Fördersystem: Topf nach Sekunden leer

Das aktuelle System sorge demnach für Verärgerung und Unsicherheit, außerdem würde die planbare Umsetzung von Photovoltaikprojekten gefährdet. Bräuer fordert deshalb einen grundlegenden Systemwechsel hin zu einem dauerhaft planbaren Fördermodell. Auch die FPÖ kritisiert die aktuelle Vergabepraxis. Die Oppositionspartei spricht von einem „Totalversagen“ der PV-Förderung und verlangt ebenfalls ein neues System mit fairen Wettbewerbsmechanismen. Kritik an der Ausgestaltung der Fördercalls gibt es bereits seit längerer Zeit. Schon bei früheren Förderrunden waren die verfügbaren Mittel innerhalb kürzester Zeit vergeben.