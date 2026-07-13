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So steht‘s ums KAC-Ass

Hundertpfund: „Brauchen vorne mehr Kadertiefe“

Eishockey
13.07.2026 21:57
KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund arbeitet an seinem Comeback
KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund arbeitet an seinem Comeback(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Eine kleine Rotjacken-Abordnung hat die neue Eiszeit in Klagenfurt eingeläutet. Heimische Stammspieler um Thomas Hundertpfund treten dabei als Musterschüler auf. Beim KAC-Kapitän, der an den Folgen eines Kreuzbandrisses laboriert, könnte es noch länger dauern. Und das vergrößert die Lücke im Angriff.

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Der Eissalon des KAC hat wieder geöffnet! Am Montag pünktlich um 10 Uhr betraten die Rotjacken-Musterschüler (bis August freiwillig) das Eis der Heidi Horten-Arena: eine Abordnung um Florian Vorauer, Jung-Keeper Jonas Haberl, Clemens Unterweger, Tobias Sablattnig, Fabian Hochegger, Raphael Herburger, Daniel Obersteiner, Maxi Preiml, Finn Van Ee, Filip Simovic sowie den Trainer-Assistenten Christoph Brandner und Andrej Hocevar.

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