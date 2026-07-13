Hundertpfund: „Brauchen vorne mehr Kadertiefe“

Eine kleine Rotjacken-Abordnung hat die neue Eiszeit in Klagenfurt eingeläutet. Heimische Stammspieler um Thomas Hundertpfund treten dabei als Musterschüler auf. Beim KAC-Kapitän, der an den Folgen eines Kreuzbandrisses laboriert, könnte es noch länger dauern. Und das vergrößert die Lücke im Angriff.