Hundertpfund: „Brauchen vorne mehr Kadertiefe“

Eine kleine Rotjacken-Abordnung hat die neue Eiszeit in Klagenfurt eingeläutet. Heimische Stammspieler um Thomas Hundertpfund treten dabei als Musterschüler auf. Beim KAC-Kapitän, der an den Folgen eines Kreuzbandrisses laboriert, könnte es noch länger dauern. Und das vergrößert die Lücke im Angriff.
Der Eissalon des KAC hat wieder geöffnet! Am Montag pünktlich um 10 Uhr betraten die Rotjacken-Musterschüler (bis August freiwillig) das Eis der Heidi Horten-Arena: eine Abordnung um Florian Vorauer, Jung-Keeper Jonas Haberl, Clemens Unterweger, Tobias Sablattnig, Fabian Hochegger, Raphael Herburger, Daniel Obersteiner, Maxi Preiml, Finn Van Ee, Filip Simovic sowie den Trainer-Assistenten Christoph Brandner und Andrej Hocevar.
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