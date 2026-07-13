Hier startet Glasner in neuen Job bei Nottingham

Oliver Glasner hat sein Amt als neuer Cheftrainer des englischen Klubs Nottingham Forest angetreten. In heller Hose und beiger Jacke startete der 52-jährige Oberösterreicher in ein neues Fußball-Abenteuer.
Mitverfolgen können dies die Fans via Social Media. Der Klub postete gleich mehrere Beiträge mit dem neuen Coach bei dessen Amtsantritt. „Day 1 for Oliver Glasner“, steht dort bei dessen Ankunft.
„Unser Ziel ist es, eine Mannschaft aufzubauen, die den Verein in den kommenden Jahren auf die nächste Stufe führen kann und auf die unsere Fans stolz sein können“, sagte Glasner. Er ist der fünfte Trainer bei Forest innerhalb eines Jahres. „Mein unmittelbarer Fokus liegt darauf, die Spieler und den Stab kennenzulernen“, erklärte der einstige Ried- und LASK-Profi. Nottingham hatte die abgelaufene Saison in der Premier League auf Rang 16 beendet, in der Europa League stießen die „Reds“ unter Pereira bis ins Halbfinale vor.
Österreichischer Trainerstab
Glasner unterschrieb beim zweifachen Gewinner des Europapokals der Landesmeister (heute Champions League) einen bis 2029 laufenden Vertrag. Pro Jahr soll er 15 Millionen Euro kassieren. Emanuel Pogatetz und Michael Angerschmid sind als Assistenten an Bord, Michael Gspurning betreut die Tormänner.
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