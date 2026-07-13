England-Legende: „Müssen Messi schlafen schicken!“

„Wir müssen Messi schlafen schicken“, tönt der ehemalige englische Nationalspieler und dreifache Premier-League-Sieger Joe Cole! Große Töne vor dem WM-Halbfinale gegen Titelverteidiger Argentinien!
„Ist dies das erste Mal, dass Messi gegen England spielt? Na, dann müssen wir ihn schon mal ausschalten. Wir werden ihn schlafen schicken! Wir werden Messi in falscher Sicherheit wiegen“, so Cole in der Netflix Sports-Sendung zusammen mit Gary Lineker, Alan Shearer und Micah Richards. Und weiter: „Ich sage es jetzt schon: Wir werden das WM-Finale erreichen. Wir sind schnell genug für Argentinien und werden sie schlagen. Das spüre ich in meinen Knochen!“
Scaloni ungeschlagen
Vorsicht ist trotzdem angebracht! Denn in der K.o.-Phase stolperten die Südamerikaner von einer Runde in die nächste. Gegen den klaren Außenseiter Kap Verde (3:2) wurde der Aufstieg erst in der Verlängerung fixiert. Ägypten offenbarte blau-weiße Schwächen im defensiven Umschaltspiel, auch dank der qualitativen Kaderbreite in der Offensive gelang beim 3:2 noch das historische Comeback. Gegen die Schweiz (3:1 n.V.) fehlten trotz Überzahl aber lange die zündenden Ideen im Angriffsspiel, die Eidgenossen waren über weite Strecken auf Augenhöhe. Dass auf dem Weg ins Halbfinale längst nicht alles ideal lief, obwohl es die Auslosung gut mit dem Weltmeister meinte, weiß auch Scaloni. Er ist als Trainer von Argentinien allerdings in zehn Spielen gegen europäische Mannschaften ungeschlagen (7 Siege 3 Remis)
Leid sei in der argentinischen DNA verankert, betonte der Trainer. Im Spiel gegen England werden die Blicke wieder auf Messi gerichtet sein, der die Torschützenliste mit acht Treffern gemeinsam mit Kylian Mbappe anführt. Was die Gauchos zuversichtlich stimmt? Auch beim WM-Titel vor vier Jahren in Katar präsentierten sich die Argentinier nicht immer souverän.
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