England-Legende: „Müssen Messi schlafen schicken!“

Scaloni ungeschlagen

Vorsicht ist trotzdem angebracht! Denn in der K.o.-Phase stolperten die Südamerikaner von einer Runde in die nächste. Gegen den klaren Außenseiter Kap Verde (3:2) wurde der Aufstieg erst in der Verlängerung fixiert. Ägypten offenbarte blau-weiße Schwächen im defensiven Umschaltspiel, auch dank der qualitativen Kaderbreite in der Offensive gelang beim 3:2 noch das historische Comeback. Gegen die Schweiz (3:1 n.V.) fehlten trotz Überzahl aber lange die zündenden Ideen im Angriffsspiel, die Eidgenossen waren über weite Strecken auf Augenhöhe. Dass auf dem Weg ins Halbfinale längst nicht alles ideal lief, obwohl es die Auslosung gut mit dem Weltmeister meinte, weiß auch Scaloni. Er ist als Trainer von Argentinien allerdings in zehn Spielen gegen europäische Mannschaften ungeschlagen (7 Siege 3 Remis)