Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Häufigkeit geringer

Verhindern Abnehmspritzen bestimmte Krebsarten?

Wissen
09.06.2026 11:55
Eine internationale epidemiologische Studie deutet erstmals darauf hin, dass Abnehmspritzen ...
Eine internationale epidemiologische Studie deutet erstmals darauf hin, dass Abnehmspritzen (Semaglutide, Tirzepatide) mit Adipositas in Verbindung stehende Krebserkrankungen zu rund 40 Prozent verhindern könnten.(Bild: AFP/INDRANIL MUKHERJEE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine neue US-Studie deutet darauf hin, dass moderne Abnehmmedikamente wie Semaglutid (Ozempic, Wegovy) und Tirzepatid (Mounjaro, Zepbound) das Risiko für bestimmte Krebsarten bei stark übergewichtigen Menschen ohne Diabetes deutlich senken könnten. Im Vergleich zu Adipösen, die ausschließlich auf Diät und Bewegung setzten, war das Krebsrisiko um 41 Prozent geringer.

0 Kommentare

Für die Untersuchung wurden Daten von rund 230.000 adipösen Erwachsenen ohne Diabetes analysiert. Nach Bereinigung verschiedener Einflussfaktoren verglichen die Forscher zwei Gruppen mit jeweils rund 81.000 Personen. Die Teilnehmer wurden im Durchschnitt etwa zwei Jahre lang beobachtet.

Eklatanter Unterschied bei Männern
Insgesamt wurden in der Gruppe mit den Abnehmspritzen 434 neue Krebsfälle registriert, in der Vergleichsgruppe hingegen 732. Besonders stark fiel der Unterschied bei Männern aus. Zudem zeigte Tirzepatid mit einer Risikoreduktion von 69 Prozent deutlich stärkere Effekte als Semaglutid mit 20 Prozent.

Lesen Sie auch:
Zulassung beantragt
Neue Abnehmspritze bringt massiven Gewichtsverlust
21.05.2026

Die größten Unterschiede wurden beim Multiplen Myelom (minus 63 Prozent), Bauchspeicheldrüsenkrebs (minus 60 Prozent) und Gebärmutterkrebs (minus 60 Prozent) beobachtet. Auch die Häufigkeit von Darm-, Schilddrüsen-, Nieren-, Eierstock- und Brustkrebs war in der Medikamentengruppe geringer.

„Kein direkter Beweis“
Die Forscher betonen jedoch, dass die Ergebnisse keinen direkten Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang liefern, sondern lediglich auf einen möglichen Zusammenhang hinweisen. Weitere Untersuchungen sind notwendig, um die genauen Auswirkungen der Medikamente auf das Krebsrisiko zu klären.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
09.06.2026 11:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Strand entdeckt
Schüler findet 1,8 Mio. Jahre alten Elefantenzahn
Pfiffige Problemlöser
Studie zeigt: Hummeln verwenden Werkzeuge
Fund im Südatlantik
31 neue Tierarten vor Brasiliens Küste entdeckt
Rares Wetterphänomen
Mächtige Böenwalze rollte über Kleinstadt in Texas
Krone Plus Logo
Staat gegen Privat
China oder Bezos: Wer landet zuerst am Mondsüdpol?
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
227.301 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
105.146 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
83.193 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1655 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1537 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1450 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Mehr Wissen
Häufigkeit geringer
Verhindern Abnehmspritzen bestimmte Krebsarten?
Zecken als Überträger
Neues Virus erstmals in Österreich nachgewiesen
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Heimische Beteiligung
Studie könnte Weg für „Parkinson-Impfung“ ebnen
Am Strand entdeckt
Schüler findet 1,8 Mio. Jahre alten Elefantenzahn
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf