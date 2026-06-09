Verhindern Abnehmspritzen bestimmte Krebsarten?

Eine neue US-Studie deutet darauf hin, dass moderne Abnehmmedikamente wie Semaglutid (Ozempic, Wegovy) und Tirzepatid (Mounjaro, Zepbound) das Risiko für bestimmte Krebsarten bei stark übergewichtigen Menschen ohne Diabetes deutlich senken könnten. Im Vergleich zu Adipösen, die ausschließlich auf Diät und Bewegung setzten, war das Krebsrisiko um 41 Prozent geringer.