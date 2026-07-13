Anastasia Potapova: Die Urlaubsshow geht weiter

Das nächste große Projekt wird für Potapova jetzt US Open heißen. Eineinhalb Monate hat sie noch Zeit, um die jüngste Zeit revuepassieren zu lassen, zu analysieren – und schließlich angemessen Kraft zu tanken und en Kopf frei zu bekommen. Aber das sollte an ihrem aktuellen Aufenthaltsort mit all den Gegebenheiten kein Problem sein.