Anastasia Potapova: Die Urlaubsshow geht weiter

Die Urlaubsshow geht weiter. Anastasia Potapova lässt die Seele baumeln und liefert fleißig Schnappschüsse.
Erklärende Worte gibt‘s auf Instagram nicht. Nur ein blaues Herz. Und ein paar Bikini-Fotos, dahinter Strand und das rauschende türkis-weiße Meer. Herrlich. So lässt sich‘s leben. Österreichs Tennis-Aushängeschild genießt sichtlich den Sommer. Und das Leben.
Chancenlos
Potapova tankt nach ihrem enttäuschenden Erstrunden-Aus Kraft. In London war die Doppelstaatsbürgerin in der ersten Runde gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro beim 2:6,3:6 in nur 73 Minuten chancenlos gewesen.
Das nächste große Projekt wird für Potapova jetzt US Open heißen. Eineinhalb Monate hat sie noch Zeit, um die jüngste Zeit revuepassieren zu lassen, zu analysieren – und schließlich angemessen Kraft zu tanken und en Kopf frei zu bekommen. Aber das sollte an ihrem aktuellen Aufenthaltsort mit all den Gegebenheiten kein Problem sein.
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