Alpinist stürzte acht Meter in Gletscherspalte ab

Schockerlebnis für zwei Alpinisten (51 und 53) beim Abstieg von der Hinteren Schwärze in den Ötztaler Alpen in Tirol. Beim Überqueren einer Gletscherspalte brach eine Schneebrücke und der 53-Jährige stürzte acht Meter in die Tiefe. Doch der Mann hatte Glück im Unglück.
Der Alpinunfall ereignete sich Montag am frühen Nachmittag bei Vent im Ötztal. Der 53-Jährige war mit seinem Begleiter auf dem Abstieg von der Hinteren Schwärze. Dabei mussten die beiden gut ausgerüsteten Alpinisten den Marzellferner queren. Sie taten dies als Zwei-Mann-Seilschaft.
Seilpartner verhinderte Schlimmeres
Beim Überqueren einer Schneebrücke gab plötzlich der Boden unter den Füßen des 53-Jährigen nach – die Schneebrücke brach. Der Mann stürzte rund acht Meter in eien Gletscherspalte ab. Sein Seilpartner konnte ihn jedoch halten und verhinderte so Schlimmeres. Der 51-Jährige setzte daraufhin einen Notruf ab.
Bergretter und ein Notarzthubschrauber rückten aus und konnten den Abgestürzten aus der Gletscherspalte bergen. Der Mann hatte großes Glück im Unglück. Er blieb unverletzt und wurde von den Einsatzkräften samt Begleiter zur Martin-Busch-Hütte gebracht.
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