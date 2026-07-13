Alpinist stürzte acht Meter in Gletscherspalte ab

Seilpartner verhinderte Schlimmeres

Beim Überqueren einer Schneebrücke gab plötzlich der Boden unter den Füßen des 53-Jährigen nach – die Schneebrücke brach. Der Mann stürzte rund acht Meter in eien Gletscherspalte ab. Sein Seilpartner konnte ihn jedoch halten und verhinderte so Schlimmeres. Der 51-Jährige setzte daraufhin einen Notruf ab.