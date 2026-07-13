So lange steht Semino Rossi noch auf der Bühne

Seit Jahrzehnten begeistert Semino Rossi sein Publikum. Ein Karriereende plant der Schlagerstar derzeit aber nicht. Im Gespräch mit der „Krone“ verriet er, warum für ihn einzig die Fans darüber entscheiden, wann Schluss ist – und weshalb Authentizität sein größtes Erfolgsgeheimnis bleibt.
Seit vielen Jahren gehört Semino Rossi zu den beliebtesten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum. Mit Songs wie „Rot sind die Rosen“ oder „La Mujer Que Amas“ hat er sich in die Herzen seiner Fans gesungen. Und trotz unzähliger Konzerte und Fernsehauftritte hat sich für den gebürtigen Argentinier eines nie verändert: Er möchte sich nciht verstellen.
„Ich glaube du musst authentisch bleiben. Du musst du selbst sein“, sagt der Sänger im Rahmen der „Starnacht“ am Wörthersee im Gespräch mit der „Krone“. Genau darin sieht er auch den Grund, weshalb ihm sein Publikum seit so vielen Jahren die Treue hält. Auch, weil für den 64-Jährigen die Authentizität nicht mit dem letzten Ton auf der Bühne endet. „Ich glaube, ich bin auf der Bühne dieselbe Person, wie wenn ich sie verlasse. Und die Leute wissen das“, erzählte er.
„Wir leben von diesen Menschen“
Besonders wichtig sei ihm die Nähe zu den Menschen, die seine Musik hören. Für den Sänger ist klar. Ohne sein Publikum gäbe es seine Karriere nicht. „Ich mag diese Nähe zum Publikum“, sagt Rossi. „Du lebst von dieser Liebe und den Menschen, die deine Konzerte besuchen, deine CDs kaufen.“
Gerade diese Wertschätzung spüren seine Fans seit Jahren und schenken ihm diese ebenso zurück. Und auch bei den Künstler-Kollegen und Kolleginnen ist klar: Semino Rossis Herzlichkeit kann man nur lieben.
Über den Abschied entscheiden die Fans
Gedanken über den Ruhestand macht sich Semino Rossi zwar durchaus – allerdings nicht nach einem festen Zeitplan. Wann Schluss ist, sollen nämlich nicht Alter oder Karrierepläne entscheiden, sondern alleine sein Publikum.
„Solange sich das Publikum Semino Rossi wünscht, werde ich hier sein“, so der Musiker. Erst wenn das Interesse nachlasse, könne er sich vorstellen, die Bühne entgültig zu verlassen. Seine Antwort darauf formuliert er mit einem Lächeln und ganz ohne Wehmut: „Wenn nicht mehr, dann bin ich in Pension.“ Naja, das klingt, als hätte er in den nächsten Jahren noch ganz schön viel zu tun!
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