So lange steht Semino Rossi noch auf der Bühne

„Ich glaube du musst authentisch bleiben. Du musst du selbst sein“, sagt der Sänger im Rahmen der „Starnacht“ am Wörthersee im Gespräch mit der „Krone“. Genau darin sieht er auch den Grund, weshalb ihm sein Publikum seit so vielen Jahren die Treue hält. Auch, weil für den 64-Jährigen die Authentizität nicht mit dem letzten Ton auf der Bühne endet. „Ich glaube, ich bin auf der Bühne dieselbe Person, wie wenn ich sie verlasse. Und die Leute wissen das“, erzählte er.