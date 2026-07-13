Haaland mit „saufendem“ Waschbär zum Königshaus

Bewegende Ansprache

Kronprinz Haakon sprach die Einladung direkt nach dem WM-Aus gegen England noch in der Umkleidekabine aus. „Wenn ihr nach Hause kommt, lädt der König euch ins Schloss ein“, sagte er den Spielern in einem bewegenden Vortrag, der auch in einem Video (siehe oben) auf der Instagram-Seite der königlichen Familie geteilt wurde. Ob auch der „saufende“ Waschbär dabei war, ist nicht bekannt ...