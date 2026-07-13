Haaland mit „saufendem“ Waschbär zum Königshaus

Ja, was ist denn das da, im Handgepäck von Erling Haaland? Norwegens Superstar landete am Montag nach dem WM-Aus gegen England mit einem „saufenden“ Waschbär in der Hand.
Klar, der Waschbär ist tot und ausgestopft – aber er hat eine Gin-Flasche in seinen Pfoten und scheint sogar daran zu nuckeln. Warum Haaland das präparierte Tier im Handgepäck mitnahm, ist nicht bekannt.
Auf seiner Instagram-Seite schreibt er lediglich: „Er folgte mir nach Hause!“
Fest steht aber, dass es danach zu einer Mega-Party Richtung Königshaus ging. Der sportbegeisterte König Harald V. hat den gesamten Kader der Norweger ins Osloer Königsschloss eingeladen. Auch Kronprinz Haakon, Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus hat der Stürmerstar getroffen. Mehr als 100.000 Fans waren deshalb schon Montagmittag auf die Straßen der norwegischen Hauptstadt geströmt, um ihrer Fußballnationalmannschaft einen gebührenden Empfang zu bereiten.
Bewegende Ansprache
Kronprinz Haakon sprach die Einladung direkt nach dem WM-Aus gegen England noch in der Umkleidekabine aus. „Wenn ihr nach Hause kommt, lädt der König euch ins Schloss ein“, sagte er den Spielern in einem bewegenden Vortrag, der auch in einem Video (siehe oben) auf der Instagram-Seite der königlichen Familie geteilt wurde. Ob auch der „saufende“ Waschbär dabei war, ist nicht bekannt ...
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