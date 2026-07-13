Neuer Obmann setzt mit Falken zu Höhenflug an

Dennoch werde er den Falkenhorst nicht komplett umkrempeln. „Wir wollen ein Verein bleiben, der die breite Masse anspricht. Daraus wollen wir Talente finden und in der 2. Bundesliga besser werden“, erklärt der 56-Jährige seine Ziele. Mittelfristig denke er auch an die 1. Bundesliga. „Dazu muss man aber die Strukturen entwickeln, Partner finden!“ Apropos Finanzen: Mit einigen neuen Sponsoren befindet sich die BBU aktuell ebenfalls im Austausch. Bei den Falken bleibt derzeit also kaum ein Stein auf dem anderen.