Autoritäre Herrscherin? Meinl-Reisinger wehrt sich

Dengler beklagte nach seinem Ausschluss, er habe sich in der Klubsitzung wie vor einem „Tribunal“ gefühlt: „Das war eine nicht unstressige Situation“, begründete er die Aufzeichnung. Dass der Tonbandmitschnitt nun als Grund für den Ausschluss genannt wird, hält Dengler für vorgeschoben: „Ich glaube, es ist wirklich schockierend, dass NEOS das als Vorwand verwendet für diesen Ausschluss, wenn wir alle wissen, dass da eigentlich ganz was anderes dahinter liegt.“