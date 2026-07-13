Dinge, die man über Radstar Mühlberger nicht weiß

Gregor Mühlberger schrieb bei der Österreich-Rundfahrt Geschichte. Der Kletter-König gewann als erster ÖRV-Profi seit 2013 wieder das wichtigste Radrennen in diesem Land. Lesen Sie, was der rot-weiß-rote Radheld neben seinem Sport macht.
Ex-Radprofi und Ehrentrikot-Ausstatter Rene Haselbacher stellte für den frisch gebackenen Rundfahrtsieger Gregor Mühlberger am Sonntag eine spontane Party im Wiener Kult-Klub „Lugeck-Alm“ auf die Beine. „Wir haben super gefeiert. Es hat mich irrsinnig gefreut, dass alle gekommen sind.“
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