Europa-Schutztruppe probt Einsatz nahe der Ukraine

Macron kündigt weitere Waffenlieferungen an

Die Truppe soll nach einer Erklärung von Anfang des Jahres vor allem eine abschreckende Wirkung haben. Vorgesehen ist, dass sie in Friedenszeiten die ukrainischen Streitkräfte unterstützt – etwa durch die Ausbildung von Soldaten sowie bei der Sicherung des Luftraums und der Seegebiete.