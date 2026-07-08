Crash-Drama: Endet Selbsttest am Abschleppseil?

Heftiger Einschlag am Reifenstapel! Wer gewinnt das Duell auf der Rennstrecke? In der neuen Folge von „Reporterin am Limit“ wagt sich Reporterin Aurora Bajgora erstmals selbst hinter das Steuer eines F2-Stockcars. Gleichzeitig fordert sie ausgerechnet ihren erfahrenen Motor-Redakteur-Kollegen Stefan Burgstaller heraus.
Das Duell im niederösterreichischen Natschbach steht unter dem Motto: Erfahrung gegen Ehrgeiz. Während Stefan in seiner Vergangenheit bereits zahlreiche Runden auf der Rennstrecke gedreht hat, betritt Aurora völliges Neuland. Kann die Rookie-Fahrerin den Profi tatsächlich unter Druck setzen? Mit den letzten Tipps von Stockcar-Champion Bernd Herndlhofer geht es ins Rennen: weniger bremsen, sauber lenken und ruhig bleiben.
Vom Traumstart zum Albtraum
Doch ein heftiger Einschlag wirbelt alles durcheinander. Aus einem Traumstart wird schnell ein Crash-Drama. Ist Auroras Abenteuer vorbei? Muss ihr F2-Stockcar am Ende tatsächlich abgeschleppt werden? Oder kämpft sie sich zurück ins Rennen?
Die Challenge sehen Sie oben im Video.
Hinweis: Die nächste Action-Schlacht wartet schon: Beim Night Race in Natschbach am 11. Juli geht die Stockcar-Saison in die nächste Runde. Beim dritten Renntag zählt wieder jede Sekunde, denn am Ende geht es um Punkte, Platzierungen und den Sieg.
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