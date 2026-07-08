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Reporterin am Limit

Crash-Drama: Endet Selbsttest am Abschleppseil?

Viral
08.07.2026 18:00
Porträt von Aurora Bajgora
Porträt von Stefan Burgstaller
Porträt von Clemens Pichler
Von Aurora Bajgora , Stefan Burgstaller und Clemens Pichler

Heftiger Einschlag am Reifenstapel! Wer gewinnt das Duell auf der Rennstrecke? In der neuen Folge von „Reporterin am Limit“ wagt sich Reporterin Aurora Bajgora erstmals selbst hinter das Steuer eines F2-Stockcars. Gleichzeitig fordert sie ausgerechnet ihren erfahrenen Motor-Redakteur-Kollegen Stefan Burgstaller heraus.

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Das Duell im niederösterreichischen Natschbach steht unter dem Motto: Erfahrung gegen Ehrgeiz. Während Stefan in seiner Vergangenheit bereits zahlreiche Runden auf der Rennstrecke gedreht hat, betritt Aurora völliges Neuland. Kann die Rookie-Fahrerin den Profi tatsächlich unter Druck setzen? Mit den letzten Tipps von Stockcar-Champion Bernd Herndlhofer geht es ins Rennen: weniger bremsen, sauber lenken und ruhig bleiben. 

Reporterin Aurora Bajgora (li.), Stockcar-Champion Bernd Herndlhofer (Mi.) und Motor Redakteur ...
Reporterin Aurora Bajgora (li.), Stockcar-Champion Bernd Herndlhofer (Mi.) und Motor Redakteur Stefan Burgstaller (re.)(Bild: Walter Vogler)
Schockmoment auf der Rennstrecke!
Schockmoment auf der Rennstrecke!(Bild: Walter Vogler)
Motor-Ressortleiter Stefan Burgstaller kann schon vor dem Start den Sieg riechen.
Motor-Ressortleiter Stefan Burgstaller kann schon vor dem Start den Sieg riechen.(Bild: Walter Vogler)
Reporterin Aurora Bajgora geht voller Optimismus ins Rennen.
Reporterin Aurora Bajgora geht voller Optimismus ins Rennen.(Bild: Walter Vogler)
Stockcar-Champion Bernd Herndlhofer gibt unserer Rookie-Pilotin letzte wertvolle Tipps.
Stockcar-Champion Bernd Herndlhofer gibt unserer Rookie-Pilotin letzte wertvolle Tipps.(Bild: Walter Vogler)
Ein packendes Kopf-an-Kopf-Duell im F2-Stockcar
Ein packendes Kopf-an-Kopf-Duell im F2-Stockcar(Bild: Walter Vogler)
Stefan Burgstaller tritt aufs Gas und kämpft um die schnellste Runde.
Stefan Burgstaller tritt aufs Gas und kämpft um die schnellste Runde.(Bild: Walter Vogler)
Reporterin Aurora Bajgora versucht ohne Fahrroutine am Steuer zu performen.
Reporterin Aurora Bajgora versucht ohne Fahrroutine am Steuer zu performen.(Bild: Walter Vogler)
Der Motor von Auroras F2 wird gekühlt.
Der Motor von Auroras F2 wird gekühlt.(Bild: Walter Vogler)

Vom Traumstart zum Albtraum
Doch ein heftiger Einschlag wirbelt alles durcheinander. Aus einem Traumstart wird schnell ein Crash-Drama. Ist Auroras Abenteuer vorbei? Muss ihr F2-Stockcar am Ende tatsächlich abgeschleppt werden? Oder kämpft sie sich zurück ins Rennen?

Die Challenge sehen Sie oben im Video. 

Hinweis: Die nächste Action-Schlacht wartet schon: Beim Night Race in Natschbach am 11. Juli geht die Stockcar-Saison in die nächste Runde. Beim dritten Renntag zählt wieder jede Sekunde, denn am Ende geht es um Punkte, Platzierungen und den Sieg.

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