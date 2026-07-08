Crash-Drama: Endet Selbsttest am Abschleppseil?

Das Duell im niederösterreichischen Natschbach steht unter dem Motto: Erfahrung gegen Ehrgeiz. Während Stefan in seiner Vergangenheit bereits zahlreiche Runden auf der Rennstrecke gedreht hat, betritt Aurora völliges Neuland. Kann die Rookie-Fahrerin den Profi tatsächlich unter Druck setzen? Mit den letzten Tipps von Stockcar-Champion Bernd Herndlhofer geht es ins Rennen: weniger bremsen, sauber lenken und ruhig bleiben.