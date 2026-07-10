Diese mutigen Helden hätten Auszeichnung verdient

Eine Politikerin, die kaum jemand kennt, erhält eine der höchsten Ehrungen der Republik. Jene, die oftmals ihr Leben für andere riskieren, gehen viel zu oft leer aus. Wir finden das unfair.
Das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verkommt zur Selbstbeweihräucherungs-Plakette für Politiker mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Wie berichtet, wurde eine der höchsten Auszeichnungen des Landes an Kasia Greco (ÖVP) verliehen, weil sich ein ÖVP-Ministerium bei einem anderen ÖVP-Ministerium dafür eingesetzt hat. Leistungsbilanz der nicht amtsführenden Stadträtin: mau.
Helden, Freiwillige, Lebensretter
Dabei gäbe es so viele Persönlichkeiten, mutige Helden, Lebensretter, Freiwillige, die mit leeren Händen dastehen, weil andere im Rampenlicht stehen. Wir wollen nur ein paar dieser selbstlosen Persönlichkeiten aus dem Schatten hervorholen:
Ein Trost für sie alle: Wenn die Politik schon keinen Orden verleiht, wir werden es mit der Kolumne „Wiener der Woche“ weiterhin tun.
Statt der „Greco-Farce“ geht es aber auch anders. Mit dem Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich wurden seit 1952 auch echte Kapazunder ausgezeichnet, die unser Land in der Welt zu Ruhm verholfen und viele Menschen stolz gemacht haben. Darunter die Olympia-Helden im Skifahren Toni Sailer, Anna Veith, Annemarie Moser-Pröll, Hermann Maier und Marcel Hirscher.
Sportler, Künstler, Wissenschafter
Malerfürst Arnulf Rainer und Austro-Pop-Legende Wolfgang Ambros durften sich über die Auszeichnung ebenso freuen wie Filmproduzent Karl Spiehs, Musical- und Schauspielikone Dagmar Koller, Opernstar Edita Gruberová, oder der Komponist, Kabarettist und Moderator Herbert Prikopa.
Neben Sportlern und Künstlern kommt auch die Wissenschaft nicht zu kurz. Der international renommierte Genetiker Markus Hengstschläger und der Neurologe Walther Birkmayer stehen auf der Geehrtenliste. Das ist längst nicht alles, doch selbst Publikumslieblinge können hier nicht alle namentlich aufgeführt werden. Dafür reicht der Platz nicht.
Parteigünstlinge und Funktionäre
Das Preisträger-Verzeichnis vermittelt aber auch den Eindruck, dass die Würdigung immer wieder für Parteigünstlinge und Funktionäre herhalten muss. Und wofür? Dafür, dass sie ihren Job machen – mal besser, mal schlechter
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.