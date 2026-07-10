Diese mutigen Helden hätten Auszeichnung verdient

Statt der „Greco-Farce“ geht es aber auch anders. Mit dem Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich wurden seit 1952 auch echte Kapazunder ausgezeichnet, die unser Land in der Welt zu Ruhm verholfen und viele Menschen stolz gemacht haben. Darunter die Olympia-Helden im Skifahren Toni Sailer, Anna Veith, Annemarie Moser-Pröll, Hermann Maier und Marcel Hirscher.