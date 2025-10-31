Der BMW iX3 darf freihändig fahren – bis Tempo 130

Es geht noch weiter

Der neue Autobahn- und City-Assistent des BMW iX3 hält zudem innovative Funktionen für den urbanen Raum bereit. Dazu gehören zum Markstart in Deutschland das Anhalten an roten Ampeln und das automatische Wiederanfahren. Zu einem späteren Zeitpunkt werden weitere Fahrerassistenzfunktionen für komplexe Fahrsituationen im urbanen Raum over-the-air ausgerollt.