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Ein Land noch besser

WM: Auf diesen Rekord muss Frankreich noch warten

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.07.2026 05:31
Kylian Mbappé und Co. stehen wieder im Halbfinale.
Kylian Mbappé und Co. stehen wieder im Halbfinale.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einem souveränen 2:0-Sieg gegen Marokko zog die französische Fußball-Nationalmannschaft zum dritten Mal in Serie in das Halbfinale bei der Weltmeisterschaft ein. Damit schlossen „Les Bleus“ zu Brasilien und Deutschland auf. Auf die historische Bestmarke fehlt aber noch ein wenig. 

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Frankreich hat am späten Donnerstagabend (MESZ) einmal mehr unter Beweis gestellt, dass der WM-Titel nur über „Les Bleus“ gehen kann. Gegen Marokko, den Sieger des Afrika Cups, setzten sich Kylian Mbappé und Co. souverän mit 2:0 durch. Damit stehen die Franzosen zum bereits dritten Mal in Folge im Halbfinale der Weltmeisterschaft. 

Dieses Kunststück gelang bislang nur zwei weiteren Nationen. Dazu zählt einerseits Brasilien. Die „Seleção“ schaffte es im Zeitraum von 1970 bis 1978 sowie zwischen 1994 und 2002 jeweils in die Vorschlussrunde. Andererseits zählt auch Deutschland zu diesem erlauchten Kreis. 1966 bis 1974 sowie 1982 bis 1990 stand das Nachbarland von Österreich jeweils im Halbfinale.

Deutschland (Miroslav Klose) schaffte es sogar viermal in Folge in ein WM-Halbfinale.
Deutschland (Miroslav Klose) schaffte es sogar viermal in Folge in ein WM-Halbfinale.(Bild: GEPA)

England kann gegen Norwegen nachziehen
Um den Allzeitrekord überhaupt einmal erst einstellen zu können, muss Frankreich aber noch vier Jahre lang warten. Den bereits genannten Deutschen gelang es sogar viermal in Folge, ins Semifinale einzuziehen. 2002 stand die Truppe um Oliver Kahn im Endspiel, 2006 bei der Heim-WM folgte gegen Italien in der Vorschlussrunde gegen Italien das Aus, ebenso 2010 gegen Spanien. 2014 gewann der DFB unter Coach Joachim Löw den Titel. 

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Nach dem lupenreinen Halbfinal-Hattrick – England könnte dieses Kunststück gegen Norwegen ebenfalls vollenden – sind „Les Bleus“ schon dem nächsten Hattrick ganz nah. Trainer Didier Deschamps kann mit seiner Mannschaft nämlich in das dritte Endspiel einer WM in Serie einziehen. Das gelang ebenso erst Brasilien zwischen 1994 und 2002 und Deutschland (1982 bis 1990). Je zweimal jubelten genannte Nationalteams am Ende auch über den Titel.

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