WM: Auf diesen Rekord muss Frankreich noch warten

Frankreich hat am späten Donnerstagabend (MESZ) einmal mehr unter Beweis gestellt, dass der WM-Titel nur über „Les Bleus“ gehen kann. Gegen Marokko, den Sieger des Afrika Cups, setzten sich Kylian Mbappé und Co. souverän mit 2:0 durch. Damit stehen die Franzosen zum bereits dritten Mal in Folge im Halbfinale der Weltmeisterschaft.

Dieses Kunststück gelang bislang nur zwei weiteren Nationen. Dazu zählt einerseits Brasilien. Die „Seleção“ schaffte es im Zeitraum von 1970 bis 1978 sowie zwischen 1994 und 2002 jeweils in die Vorschlussrunde. Andererseits zählt auch Deutschland zu diesem erlauchten Kreis. 1966 bis 1974 sowie 1982 bis 1990 stand das Nachbarland von Österreich jeweils im Halbfinale.