Klopp packt aus: „Der teuerste Nicht-Transfer!“

„Bei Mbappe war es, bevor er nach Paris gegangen ist. Das waren ungefähr 500 Millionen Euro, der teuerste Nicht-Transfer, den wir je getätigt haben. Von Blackpool nach Nizza geflogen. In Nizza die ganze Familie Mbappe rein, Privatflieger mit fünf Zimmern. Dann sind wir im Kreis geflogen und haben lecker gegessen. Wir durften nicht gesehen werden“, schilderte Klopp. „Es war super – und dann ist er nach Paris gegangen.“ 2017 wechselte der Stürmer zu Paris Saint-Germain – der Superstar kostete 180 Millionen Euro.