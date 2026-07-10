Behörde bedroht Tierschützer mit Mutwillensstrafe

Doch einer Anrainerin, deren Grundstück die Tiere ebenfalls zu ihrem Revier zählen, gefiel das nicht. Sie scheint eine Art Besitzanspruch entwickelt zu haben und lockt die Katzen immer wieder in ihr Haus und sperrt sie dort ein, erzählt Vereins-Obfrau Wimmer. „Sie verhält sich, als wäre sie die Tierhalterin. Doch in meinen Augen erfüllt sie diese Eigenschaft nicht, denn aktuell gibt es zum Beispiel ein krankes Tier, das von ihr bisher nicht zum Tierarzt gebracht wird“, so Wimmer.