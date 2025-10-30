Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor allem Jüngere

Abnehmspritze: Jeder Zweite bricht Behandlung ab

Wissenschaft
30.10.2025 13:14
Ozempic war ursprünglich als Diabetes-Medikament gedacht.
Ozempic war ursprünglich als Diabetes-Medikament gedacht.(Bild: APA/Harald Schneider)

Arzneimittel mit Wirkstoffen zum Abnehmen sind weltweit höchst gefragt. Viele Menschen, die die „Abnehmspritze“ verwenden, brechen die Behandlung aber innerhalb eines Jahres ab. Das hat jetzt eine dänische Studie unter 77.310 Erwachsenen ohne Diabetes gezeigt.

0 Kommentare

Zurückgegriffen wurde auf die landesweiten digitalen Gesundheitsdaten. Betrachtet wurden Erwachsene, die zwischen dem 1. Dezember 2022 und dem 1. Oktober 2023 eine Semaglutide-Therapie (mit Wirkstoff zum Abnehmen, Anm.) begonnen hatten. Der Beobachtungszeitraum betrug ein Jahr. Die Patientinnen und Patienten waren durchschnittlich 50 Jahre alt, 71 Prozent waren weiblich.

„Es sind bereits Befürchtungen geäußert worden, dass viele Menschen die Einnahme ihrer Abnehmmedikamente schon bald nach dem Beginn der Behandlung stoppen. Landesweite Untersuchungen dazu sind bisher kaum vorhanden. Wir untersuchten die Wahrscheinlichkeit des Absetzens von Semaglutid zum Abnehmen in Dänemark“, sagte Studienleiter Reimar Thomsen von der Abteilung für Klinische Epidemiologie der Universität Aarhus.

Zitat Icon

Es sind bereits Befürchtungen geäußert worden, dass viele Menschen die Einnahme ihrer Abnehmmedikamente schon bald nach dem Beginn der Behandlung stoppen. Landesweite Untersuchungen dazu sind bisher kaum vorhanden.

Epidemiologe Reimar Thomsen

Das Ergebnis: Ungefähr die Hälfte der Patientinnen und Patienten (52 Prozent) brach die Behandlung innerhalb eines Jahres ab. 18 Prozent stoppten innerhalb von drei Monaten, 31 Prozent innerhalb von einem halben Jahr und 42 Prozent innerhalb von neun Monaten.

Welche Personen besonders oft abbrechen
Junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren hörten häufiger mit der Therapie auf als ältere zwischen 45 und 59 Jahren. Männer stoppten die Behandlung eher als Frauen, Menschen, die in dänischen Regionen mit geringerem Durchschnittseinkommen wohnen, eher als jene in anderen Gebieten. Daher könnten auch finanzielle Gründe mitgespielt haben, heißt es in der Studie.

Lesen Sie auch:
Gefährliches Übergewicht mit der Abnehmspritze abbauen, aber nur unter ärztlicher Aufsicht!
Wirkstoff Semaglutid
Abnehmspritze: „Chance, aber kein Wundermittel“
20.09.2025
Krone Plus Logo
Warten auf Diätpillen
Lost in Kilos? Abnehmspritzen im großen Vergleich
29.09.2025

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schrieben, dass „Abnehmspritzen“ mit sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten meist nur solange wirkten, wie sie angewendet würden. Werde die Behandlung frühzeitig beendet, könne es zu einem „Jojo“-Effekt kommen. Die Medikamente wurden ursprünglich eingesetzt, um Diabetes zu behandeln.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
180.193 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.687 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
131.509 mal gelesen
Mehr Wissenschaft
Vor allem Jüngere
Abnehmspritze: Jeder Zweite bricht Behandlung ab
Krone Plus Logo
5 Bio. US-Dollar wert!
Wieso Nvidia so gut KI kann – und was danach kommt
Mitten in Sperrzone
Tierschützer entdecken blaue Hunde in Tschernobyl
Negativrekord
Erde ist am Limit: „Klima-Chaos“ nimmt Fahrt auf
Neuer Fund bestätigt
Neandertaler waren mobiler als gedacht
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf