Abnehmspritze: Jeder Zweite bricht Behandlung ab

Zurückgegriffen wurde auf die landesweiten digitalen Gesundheitsdaten. Betrachtet wurden Erwachsene, die zwischen dem 1. Dezember 2022 und dem 1. Oktober 2023 eine Semaglutide-Therapie (mit Wirkstoff zum Abnehmen, Anm.) begonnen hatten. Der Beobachtungszeitraum betrug ein Jahr. Die Patientinnen und Patienten waren durchschnittlich 50 Jahre alt, 71 Prozent waren weiblich.

„Es sind bereits Befürchtungen geäußert worden, dass viele Menschen die Einnahme ihrer Abnehmmedikamente schon bald nach dem Beginn der Behandlung stoppen. Landesweite Untersuchungen dazu sind bisher kaum vorhanden. Wir untersuchten die Wahrscheinlichkeit des Absetzens von Semaglutid zum Abnehmen in Dänemark“, sagte Studienleiter Reimar Thomsen von der Abteilung für Klinische Epidemiologie der Universität Aarhus.