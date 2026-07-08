WHO befürchtet doppelt so viele Krebsdiagnosen

Besonders weitverbreitet sind laut den Statistiken Brust-, Lungen-, Darm- und Prostatakrebs. „Viel zu viele Menschen werden immer noch im Stich gelassen“, sagt WHO-Fachmann André Ilbawi. Er gab zu bedenken, dass die weltweiten Unterschiede beim Erkennen und erfolgreichen Behandeln von Krebs gewaltig seien. So liege die Überlebensrate bei Brustkrebs in reichen Ländern beispielsweise bei 85 Prozent, in ärmeren hingegen nur bei etwa 40 Prozent. In nur ungefähr vier von zehn Ländern (39 Prozent) hätten Betroffene Zugang zu zumindest minimalen Behandlungen. „Krebs ist eine zutiefst persönliche Krankheit, die uns fast alle betrifft. Doch ob ein Mensch den Krebs überlebt, darf niemals davon abhängen, wo er geboren wurde oder wie viel er verdient“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.