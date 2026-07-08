Prognose für 2050
WHO befürchtet doppelt so viele Krebsdiagnosen
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet, dass es 2050 doppelt so viele Krebsdiagnosen geben wird wie 2024. Vor zwei Jahren kamen weltweit 20,6 Millionen neue Patientinnen und Patienten hinzu, 2050 könnten es laut der jüngsten Prognose 35 Millionen sein.
Gründe für diesen Anstieg seien unter anderem Mängel in der Prävention sowie die klassischen Risikofaktoren Rauchen, Alkohol, Bewegungsmangel und Übergewicht, heißt es im neuen Krebsreport. Gewisse Fortschritte erkennt die WHO aber beim Rauchen. Im Vergleich zu 2010 griffen 2024 bereits deutlich weniger (minus 27 Prozent) Menschen zur Zigarette, Zigarre oder Pfeife. Beim Alkohol habe sich die Lage aber nur leicht verbessert und Übergewicht sowie Bewegungsmangel hätten sich gar verschlimmert.
Besonders weitverbreitet sind laut den Statistiken Brust-, Lungen-, Darm- und Prostatakrebs. „Viel zu viele Menschen werden immer noch im Stich gelassen“, sagt WHO-Fachmann André Ilbawi. Er gab zu bedenken, dass die weltweiten Unterschiede beim Erkennen und erfolgreichen Behandeln von Krebs gewaltig seien. So liege die Überlebensrate bei Brustkrebs in reichen Ländern beispielsweise bei 85 Prozent, in ärmeren hingegen nur bei etwa 40 Prozent. In nur ungefähr vier von zehn Ländern (39 Prozent) hätten Betroffene Zugang zu zumindest minimalen Behandlungen. „Krebs ist eine zutiefst persönliche Krankheit, die uns fast alle betrifft. Doch ob ein Mensch den Krebs überlebt, darf niemals davon abhängen, wo er geboren wurde oder wie viel er verdient“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.
92 Prozent werden einmal mit Krebs zu tun haben
Laut der Organisation werden 92 Prozent der Weltbevölkerung mindestens einmal im Leben mit Krebs zu tun haben, entweder als Patientinnen und Patienten oder als enge Angehörige. Die Diagnose bedeute oft nicht nur sehr hohen seelischen Stress, sondern auch den möglichen finanziellen Ruin, heißt es im Report. Mehr als die Hälfte der Patientinnen und Patienten sowie ihre Familien sind derzeit mit katastrophalen Gesundheitsausgaben konfrontiert. „Krebs ist eine der Hauptursachen für medizinisch bedingten Bankrott“, teilte die WHO mit.
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