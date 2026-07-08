WM-Erlösung: „Endlich konnten wir Fluch ablegen“

Neue Handschuhe für Messi-Duell

Jetzt wartet das Duell mit Titelverteidiger Argentinien, das im Achtelfinale gegen Ägypten (3:2) eine nicht weniger dramatische Erfahrung machte. Die Eidgenossen wittern auch deshalb ihre Chance auf einen neuen historischen Coup: „Das ist ein schöner Lohn. Ziel Nummer 1 ist erreicht, aber wenn du im Viertelfinale stehst, ist der Hunger noch größer als zuvor. Jetzt kommt der Riesenbrocken mit einem der größten Spieler. Wir genießen das Spiel und werden parat sein“, so Xhaka.