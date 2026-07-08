Messi-Mania geht weiter & historischer Nati-Sieg!

Das argentinische Fußball-Nationalteam spielt mit dem Feuer, zieht den Kopf aber noch einmal aus der Schlinge. Im Duell mit Ägypten reicht eine starke Schlussphase, um doch noch ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft einzuziehen. Und 72 Jahre Wartezeit haben ein Ende: Die Schweiz steht nach 1954 (damals gegen Österreich) wieder einmal unter den Top-8 bei einer Endrunde. Außerdem stehen alle Paarungen für die heiße Phase des Turniers fest!
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