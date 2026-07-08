Zahl der Firmeninsolvenzen leicht rückgängig

Die Gläubigerschützer sehen zwar eine „leichte Entspannung“, es dürfe nicht „außer Acht gelassen werden, dass ein Vergleich zum bisherigen Rekordpleitenjahr 2025 gezogen wird“, heißt es in der AKV-Aussendung. Im Monatsdurchschnitt meldeten im ersten Halbjahr 2026 den AKV-Zahlen zufolge 334 Unternehmen Insolvenz an – im 1. Halbjahr 2025 waren es noch 349 Verfahren. Mit Ausnahme von Vorarlberg (plus 51,11 Prozent) und der Steiermark (plus 12,79 Prozent) verzeichneten heuer die Bundesländer von Jänner bis Juni alle einen Rückgang. Mehr als die Hälfte der Insolvenzen wurden laut AKV nicht von den Unternehmen selber, sondern von Gläubigern beantragt.