„Ohne Helm wär‘s vielleicht schon endgültig aus“

Keine Angst vorm Auto

„Bei der Hitze auch nicht ohne. Dafür bin ich aber braun geworden und werde in bestmöglicher Form an den Start gehen“, lacht der Radprofi. Ob da die schwere Verletzung noch im Hinterkopf ist? „Überhaupt nicht, das hemmt einen nur. Da müsstest du auch jedes Mal, wenn du das Haus verlässt, Angst haben, dass dich ein Auto mitnimmt.“