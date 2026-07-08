Schrems will erneut gegen EU-USA-Abkommen klagen

Schrems begründete die geplante Klage gegenüber dem deutschen „Handelsblatt“ weiter mit einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA von Ende Juni, welche die Unabhängigkeit der US-Verbraucherschutz-Aufsichtsbehörde FTC beschädigt habe. „Das EU-Recht verlangt eine unabhängige Aufsicht und der Supreme Court hat unabhängige Behörden verboten“, sagte Schrems. Die EU habe den in dem umstrittenen Abkommen mit den USA vorgesehenen Datentransfer bisher unter anderem mit der Unabhängigkeit der FTC begründet. „Die gibt es aber nicht mehr.“