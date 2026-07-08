Usbeke Tantashev ließ überhart spielen

Begründungen der Schiedsrichter gibt es danach nicht, sie dürfen sich während des Turniers nicht öffentlich äußern. Das ist Pierluigi Collina vorbehalten. Der Schiedsrichterchef der FIFA hat vorgegeben, das Spiel laufen zu lassen, wenn es nur irgendwie geht. Einige Schiedsrichter setzen dies recht überambitioniert um. Am extremsten wohl der Usbeke Ilgiz Tantashev, der beim Spiel Frankreich gegen Paraguay für viel Kopfschütteln sorgte. Obwohl die Südamerikaner die überlegenen Franzosen weit über das Erlaubte hinaus mit Schlägen und Tritten bearbeiteten, überstanden sie das Achtelfinale ohne Gelbe Karte. „Das war die schlechteste Leistung bei dieser WM“, sagte der deutsche Ex-Schiedsrichter und TV-Experte Patrick Ittrich.