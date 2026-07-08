Kidman feiert ihr „Baby“ mit süßen Retro-Bildern!

„Happy 18th, my Angel!“ („Alles Gute zum 18er, mein Engel“): Mit zwei süßen Retro-Schnappschüssen auf ihrem Instagram feierte Nicole Kidman den Geburtstag ihrer Tochter Sunday Rose.
Auf einem der Fotos hält die Oscar-Gewinnerin ihre „Sunny“ als Kleinkind im Arm. Ein zweites Foto zeigt ihre Tochter als Baby mit weißen Engelsflügeln beim Herumrennen.
Auch Reese Witherspoon gratuliert
Die 59-Jährige schrieb an die Adresse ihrer nun volljährigen Tochter, „dass du nicht mehr geliebt sein könntest, als du es bist!“ Nicoles gute Freundin Reese Witherspoon hinterließ ebenfalls Glückwünsche in der Kommentarspalte: „Happy Birthday, Sunny!“
Vier Kinder, zwei Ehen
Kidman hat mit ihrem Ex-Ehemann Keith Urban - die beiden hatten sich im vergangenen September nach 19 Jahren Ehe getrennt - auch noch Tochter Faith (15). Außerdem ist sie die Mutter von Bella (33) und Connor (31), die sie gemeinsam mit Ex-Ehemann Tom Cruise adoptiert hatte. Zu ihren älteren Kindern soll sie Berichten zufolge allerdings schon seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr haben.
Bei Dior am Laufsteg
Sunday hatte ihren Geburtstag auf ganz besondere Art gefeiert – mit einem Lauf über den Catwalk bei Diors Haute-Couture-Show der Herbst/Winter-Kollektion, die am Dienstag im Rahmen der Paris Fashion Week stattfand. Sie präsentierte einen gerippten grauen Mantel mit rosafarbenem Federbesatz, dazu eine schwarze Hose, weiße High Heels und eine bestickte Clutch.
Mama in der ersten Reihe
Die Teenagerin ist auf dem Laufsteg längst keine Unbekannte mehr: Ihren ersten Auftritt bei der Paris Fashion Week absolvierte sie im Oktober 2024 für Miu Miu. Damals saß ihre Mutter in der ersten Reihe, um ihre Tochter zu unterstützen.
Sunday hat in diesem Jahr bereits mehrere Meilensteine erreicht. So besuchte sie im Mai gemeinsam mit ihrer berühmten Mutter zum ersten Mal die Met Gala. Außerdem nahm sie im selben Monat an ihrem Schulabschlussball teil und trug dabei ein Vintage-Kleid von Oscar de la Renta.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.