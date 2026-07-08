Kidman feiert ihr „Baby“ mit süßen Retro-Bildern!

Vier Kinder, zwei Ehen

Kidman hat mit ihrem Ex-Ehemann Keith Urban - die beiden hatten sich im vergangenen September nach 19 Jahren Ehe getrennt - auch noch Tochter Faith (15). Außerdem ist sie die Mutter von Bella (33) und Connor (31), die sie gemeinsam mit Ex-Ehemann Tom Cruise adoptiert hatte. Zu ihren älteren Kindern soll sie Berichten zufolge allerdings schon seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr haben.