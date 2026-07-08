Lebte 35 Jahre in USA
Mexikaner bei Kontrolle von ICE-Mann erschossen
Wieder ein tödlicher Zwischenfall mit ICE-Beamten in den USA: In Texas eskalierte eine Fahrzeugkontrolle, es fielen Schüsse, durch die schließlich ein Mexikaner starb. Der Mann lebte bereits seit 35 Jahren in den USA.
Mitarbeiter der umstrittenen Einwanderungsbehörde haben am Dienstag in der Stadt Houston versucht, das Auto von Lorenzo Salgado zu stoppen, erklärte das US-Heimatschutzministerium. Der Mann habe aber „versucht, sich der Festnahme zu entziehen“.
Ministerium: Beamter handelte „in Notwehr“
„Den uns vorliegenden Informationen zufolge rammte er ein ICE-Einsatzfahrzeug, ignorierte mehrfache mündliche Anweisungen und setzte sein Fahrzeug als Waffe ein, um zu versuchen, einen ICE-Bundesbediensteten zu überfahren, woraufhin unser Mitarbeiter in Notwehr von seiner Dienstwaffe Gebrauch machte“, erklärte das Ministerium.
Opfer „ein hart arbeitender Vater auf dem Weg zur Baustelle“
Salgado wurde angeschossen und in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er an seinen Verletzungen starb. Salgados Sohn erklärte, sein „hart arbeitender mexikanischer“ Vater sei auf dem Weg zur Arbeit auf einer Baustelle gewesen, als er getötet wurde. „Mein Vater hat das nicht verdient“, schrieb Ronaldo Salgado. „Mein Vater lebte seit fast 35 Jahren in diesem Land und arbeitete auf dem Bau, um für mich, meine beiden Brüder und meine Mutter zu sorgen.“
Mein Vater hat das nicht verdient
Ronaldo Salgado, Sohn des ICE-Opfers
Der Vorfall ist der erste tödliche Schusswaffeneinsatz von ICE-Mitarbeitern seit dem Tod der US-Bürger Renee Good und Alex Pretti im Jänner. Sie waren bei zwei getrennten Vorfällen in Minneapolis ums Leben gekommen.
Ihr Tod hatte massive Proteste gegen die strikte Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump und gegen ICE ausgelöst.
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