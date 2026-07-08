Mexikaner bei Kontrolle von ICE-Mann erschossen

Opfer „ein hart arbeitender Vater auf dem Weg zur Baustelle“

Salgado wurde angeschossen und in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er an seinen Verletzungen starb. Salgados Sohn erklärte, sein „hart arbeitender mexikanischer“ Vater sei auf dem Weg zur Arbeit auf einer Baustelle gewesen, als er getötet wurde. „Mein Vater hat das nicht verdient“, schrieb Ronaldo Salgado. „Mein Vater lebte seit fast 35 Jahren in diesem Land und arbeitete auf dem Bau, um für mich, meine beiden Brüder und meine Mutter zu sorgen.“