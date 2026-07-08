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A1 stellt bob ein: Das ändert sich für die Kunden

Wirtschaft
08.07.2026 06:00
Der neue Österreich-Chef Jiří Dvorjančanský räumt bei A1 auf.
Der neue Österreich-Chef Jiří Dvorjančanský räumt bei A1 auf.(Bild: Krone KREATIV/Zwefo, A1, BOB, stock.adobe.com)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

„Baba, bob“, heißt es jetzt beim Mobilfunker A1, denn nach 20 Jahren stellt der Konzern die Diskontmarke ein. Dahinter steckt ein Plan: Der neue A1-Österreich-Chef Jiří Dvorjančanský bereinigt das Markenportfolio, derzeit hat die Telekom über 27.000 Tarife teuer zu verwalten. Krone+ weiß, was das für die Kunden bedeutet:

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Für Handynutzer ist der Tarifdschungel häufig schwierig zu überblicken, im Fall des Marktführers A1 hat sogar ein einzelner Anbieter eine Vielzahl an Marken und Tarifen.

Zu viel Überschneidung mit yesss
Jetzt opfert die Telekom die Diskontmarke bob, mit dem Erfolg des hauseigenen Billiganbieters yesss wurde die Marke überflüssig. Doch die gute Nachricht lautet: Mit dem Aus stehen bisherige Nutzer nicht ohne Vertrag da.

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