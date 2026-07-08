A1 stellt bob ein: Das ändert sich für die Kunden

„Baba, bob“, heißt es jetzt beim Mobilfunker A1, denn nach 20 Jahren stellt der Konzern die Diskontmarke ein. Dahinter steckt ein Plan: Der neue A1-Österreich-Chef Jiří Dvorjančanský bereinigt das Markenportfolio, derzeit hat die Telekom über 27.000 Tarife teuer zu verwalten. Krone+ weiß, was das für die Kunden bedeutet: