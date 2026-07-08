Wiener Forscher will „Blackbox“ ME/CFS knacken

Kein einheitliche Therapie

Über eine Kombination der Auswertung von klinischen wie auch genetischen Daten will man sich nun an einer präziseren Identifizierung von Subtypen versuchen. „Abschließend werden wir diese neu definierten Untergruppen in DecodeME suchen, um erneute genomweite Analysen durchzuführen“, so Wielscher. Dadurch soll Licht in das genetische Wirrwarr der Zusammenhänge kommen, die bisher verborgen blieben. Bei früheren Studien wurden die vielfältigen Patientengruppen nicht in Untergruppen eingeteilt: Es gab keine einheitlichen Ergebnisse und somit keine zielgerichteten Therapien.